I convocati di Maran per Cagliari-Milan: ecco Ladinetti e Cragno

Ventuno rossoblù convocati per la sfida contro il Milan di domani alle ore 15 alla Sardegna Arena. Continua ancora l’emergenza infortuni per Maran, sono fuori in cinque: Ceppitelli, Cacciatore, Mattiello, Ragatzu e Pavoletti. Rientra dalla squalifica Fabio Pisacane.

Tra i convocati spuntano i nomi di Ladinetti e Cragno. Il primo, capitano della primavera rossoblù, è stato chiamato per infoltire il centrocampo; il portiere, nonostante sia ancora indisponibile, andrà in panchina per cominciare ad adattarsi al clima partita.

Portieri: Olsen, Rafael, Cragno;

Difensori: Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Walukiewicz;

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Castro, Ladinetti;

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Simeone.