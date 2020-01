I convocati di Maran per Brescia-Cagliari: out Castro

Per la sfida di domani contro in Brescia, in programma allo stadio “Rigamonti” alle ore 15, Maran convoca 19 giocatori.

Fuori Ceppitelli, Ragatzu, Mattiello, Cacciatore e Castro dai convocati. Presente, invece, Radja Nainggolan, nonostante due giorni fa abbia svolto un lavoro personalizzato in allenamento.

I convocati:

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen;

Difensori: Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Walukiewicz;

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita;

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Simeone.