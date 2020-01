Gregoretti, Salvini: “La Lega voterà per il sì al processo”

“Domani la Giunta per le imunità del Senato deciderà se devo andare a processo, se sono un criminale o se era mio dovere bloccare gli sbarchi da ministro. Io ci ho ragionato ieri e stanotte e sono arrivato a una decisione, ormai è diventata una barzelletta che va avanti dall’anno scorso, con Conte e Di Maio che c’erano e non si accorgevano di nulla”, ha continuato.

“Portatemi in tribunale e sarà un processo contro l’intero popolo italiano, ci portino tutti in tribunale e si stabilisca una volta per tutte se il giudice deve fare il giudice o il ministro, io sono stufo. Se vuoi fare il ministro molli la toga, ti candidi e vai a fare il ministro, altrimenti non rompi le scatole a chi lavora. Andate, cari signori giudici di sinistra, a beccare spacciatori e delinquenti e non rompete le scatole alla gente che lavora. Se mi portano in tribunale aspetto tutti voi”, ha concluso il segretario della Lega.

