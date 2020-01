Goa, India: la Sardegna ospite a “Difficult Dialogues” con Massimiliano Mazzotta

Tema dell’edizione di quest’anno sarà lo stato di diritto, dibattuto con giornalisti, esperti e attivisti di tutto il mondo: una questione di urgente attualità nell’Asia meridionale, con l’invito che giunge dalla fondatrice stessa di “Difficult Dialogues”, Surina Narula.

Attivo dal 2009 Mazzotta ha girato in Sardegna il docu-flm “Oil” sulla Saras di Sarroch, per poi fondare nel 2014 il concorso itinerante ”Life After Oil”, che dopo gli appuntamenti i tenutesi a Martis e a Stintino, dal 2017 si è svolto a Santa Teresa di Gallura fino a fare tappa, con le ultime edizioni, a Cagliari e Ottana.

Tra gli accompagnatori di Mazzotta in India la giornalista salentina Marilù Mastrogiovanni, distintasi per le sue inchieste sulla Sacra Corona Unita, la quale ha presenziato all’ultima edizione del festival sardo; proprio le loro inchieste, per le quali hanno subito diverse minacce, costituiranno il loro contributo, anche se il forum non sarà l’unica attività in programma in India.

Mazzotti, infatti, parteciperà a un workshop al festival di Pune e, grazie all’attivista francese Marianne Borgo, che risiede in Asia e collabora con Life After Oil da qualche anno, potrà portare il forum in diverse scuole di Hyderabad, Dhaward e Goa, una selezione di cortometraggi in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission.

Mauro Zuddas