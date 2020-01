Giovanna Campisi vola a Roma per AltaRoma 2020

Giovanna Campisi ha arricchito con la sua innata eleganza un format radiofonico, unico nel suo genere; le domande, acute, semplici e dirette, permettono ai grandi della moda di raccontare al pubblico segreti e curiosità di vite vissute intensamente.

Giovanna Campisi ora si trova a Roma, per uno fra gli eventi fashion più attesi dell’anno: AltaRoma 2020. Un fine settimana dedicato alla moda e ai suoi protagonisti : stilisti, creatori di stile, make up artist, hair stylist e modelle bellissime. Domenica 26 gennaio Giovanna Campisi proporrà i suoi capi durante la 6° edizione di The Look of the Year Fashion and Models .

Le creazioni sartoriali di Giovanna Campisi dallo stile inconfondibile, anche sulla passerella romana sapranno esaltare il senso di femminilità della donna trasformandola in una vera icona dei tempi moderni.

Ricercatezza, studio stilistico e sapiente utilizzo delle tecniche artigiane rendono unici i capi firmati da Giovanna Campisi. Per lei quella romana sarà un’importante passerella. Durante il fine settimana Giovanna Campisi sarà anche impegnata come referente della moda di Radio Internazionale Costa Smeralda; le interviste e i commenti raccolti saranno oggetto della puntata del prossimo 28 gennaio alle ore 11,00.