Gallipoli. Convegno Interregionale“Oltre l’emergenza…orientamento di successo”

Si parlerà di emergenza educativa, orientamento e successo formativo e delle attività progettuali “Orientarsi al Futuro “ e “Tu 6 Scuola” nel Convegno Interregionale sul tema “Oltre l’emergenza…orientamento di successo” organizzato dalla Direzione Regionale Puglia MIUR e dall’ I.I.S.S. “Giannelli”, scuola di eccellenza con sedi a Parabita, Casarano, Gallipoli e Alezio in partenariato con Regione Puglia, Provincia di Lecce e Ciid Unisalento oltre a 24 istituti comprensivi e superiori della provincia e non solo e 14 associazioni. L’atteso e importante incontro si svolgerà venerdì 17 gennaio presso il Teatro “Tito Schipa” di Gallipoli. L’ IISS Giannelli è stato selezionato per promuovere il progetto per l’intero Meridione.

Il programma (allegato alla mail) prevede a partire dalle 9 i saluti istituzionali di Cosimo Preite, Dirigente Scolastico IISS E.Giannelli di Parabita, Vincenzo Melilli, Dirigente USR, Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce; Stefano Minerva, Presidente Provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli; Stefano Prete, sindaco di Parabita; Sebastiano Leo, Assessore regionale Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale; Gianni Stefano, sindaco di Casarano; Andrea Barone, sindaco di Alezio; Anna Cammalieri, Direttore Ufficio Scolastico Regionale Puglia. Sono previste una sessione mattutina dalle 10:15 alle 13:30 e una pomeridiana (a partire dalle 14:45). Nel corso dei lavori, interverranno: Demetrio Ria, docente ricercatore di Pedagogia Sperimentale Unisalento (temi: Diffusione Prototipo di “Orientamento, progetto Orientarsi al Futuro” e “Azioni di successo per una piena inclusione”); Maria Assunta Zanetti, docente associato Università di Pavia (temi: “Formare gli Orientatori” e “Orientamento scolastico e promozione della resilienza a scuola”); Cosimo Preite, dirigente scolastico IISS Giannelli (tema: “Impianto Progettuale “Tu6scuola”); Salvatore Colazzo, docente ordinario di Pedagogia Sperimentale Unisalento (tema: Emergenza educativa: quali modelli di intervento”); Giovanna Boda, Direttore generale per lo Studente, l’integrazione e la partecipazione presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (tema: “L’emergenza educativa in Italia); Francesco Forliano, coordinatore Servizi Ispettivi Ufficio Scolastico Regionale Puglia (tema; Strategie di orientamento”). La chiusura dei lavori sarà curata da Anna Cammalleri. Sono previste le testimonianze dei dirigenti scolastici Antonia Perrone (Comprensivo di Parabita), Francesca Conte (Comprensivo di Collepasso), Rita Primiceri (Comprensivo di Casarano); della docente referente del progetto Orientarsi al Futuro IISS Giannelli Silvia Barone; della docente dell’Istituto Comprensivo di Matino Anna Maria Barone; di alcuni alunni del 1° e 2° ciclo.

“Le azioni di orientamento – sottolinea Cosimo Preite, dirigente scolastico dell’ IISS Giannelli Cosimo Preite – sono un elemento costitutivo e imprescindibile dell’offerta formativa, orientare include non solo contenuti disciplinari ma anche processi attraverso i quali il diritto all’apprendimento diviene il diritto alla buona qualità della vita. In quest’ottica è essenziale creare un supporto di rete volto a potenziare il raccordo tra la scuola ed il contesto socio-economico territoriale, promuovendo un sistema integrato di interventi di sostegno allo studente nella scelta scolastica, nel prosieguo degli studi e nell’ingresso nel mondo del lavoro”. Preite, a nome dell’istituto scolastico da lui diretto, invita dunque “ad un incontro informativo e formativo di condivisione degli esiti delle attività progettuali di Orientarsi al futuro e di presentazione del nuovo progetto di contrasto all’emergenza educativa Tu 6 scuola !”