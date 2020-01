Gadoni. Il premio “Frakkeras” assegnato a Leonardo Marras

Quest’anno sarà assegnato a Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, da anni impegnato nell’organizzare iniziative tese ad arginare lo spopolamento nelle zone interne della Sardegna.

Il premio Frakkeras nato circa 10 anni fa per ringraziare coloro che con impegno e passione si occupano della salvaguardia e divulgazione dei beni materiali e immateriali dell’isola e, al contempo, nel nome de is frakkeras, vuole valorizzare il patrimonio culturale del paese di Gadoni dei riti del fuoco “per le anime”, unica espressione di questa natura praticata in Sardegna.

La cerimonia di consegna si terrà il prossimo sabato 11 gennaio alle ore 17:30.

Per la particolare occasione si discuterà del tema dello spopolamento con la partecipazione del Prof. Felice Tiragallo e Prof. Marcello Tanca dell’Università di Cagliari.

A seguire il Sindaco Avv. Francesco Mario Peddio, insieme all’Assessora alle Politiche Culturali e Vice Sindaca Tonina Vacca, consegneranno il premio Frakkeras a Leonardo Marras.

La manifestazione, coordinata da Ottavio Nieddu, si concluderà con la partecipazione del coro Boghes de Gaudiu onu, del gruppo folk S. Barbara, del duo di launeddas e organetto di Andrea Pisu e Vanni Masala e la lettura di alcune poesie tratte dal libro “Canto Rituale di Maria Carta lette da Caterina Orecchioni e Ornella Porcu.