Furor Gallico: i concerti primaverili tra Italia, Francia e Austria

Partiranno dal Pagan Fest di Mantova sabato 14 marzo, saranno a Moncalieri (TO) il 27, per poi essere sabato 28 a Vienna per Heathen Gathering.

Sabato 4 aprile saranno di nuovo all’estero in Francia, a Rouen, per Pagan Nordmanni Fest; torneranno poi nel nostro Paese al Viper Theatre di Firenze sabato 25 aprile e il 9 maggio al Central Rock Pub di Erba (CO).

Fresca anche la prima conferma estiva al Luppolo in Rock di Cremona in luglio.

L’album: Dusk of the ages

L’ultima fatica discografica – Dusk Of The Ages (aprile 2019) – vanta un’ampia gamma di collaborazioni di rilievo, tra le quali la produzione di Ralph Salati (Destrage), il mix di Tommy Vetterli (Eluveitie, Coroner, Kreator) e il mastering di Jens Bogren (Opeth, Amon Amarth, Dimmu Borgir).

Il disco è arricchito dalla copertina di Kris Verwimp (Arch Enemy, Marduk, Vital Remains). Tre sono i singoli estratti: il lyric video The Phoenix, la clip ufficiale Waterstrings e Canto d’Inverno, che ha ampiamente superato un milione di visualizzazioni su YouTube.

La band: Furor Gallico

I Furor Gallico nascono nel 2007 con l’obiettivo di fondere riff e vocalità metal con la musica tradizionale celtica, irlandese e bretone.

Dopo oltre 300 esibizioni dal vivo in Italia e all’estero, la formazione si è affermata tra le folk metal band più note del nostro Paese, insieme a Folkstone e Elvenking, consolidando la propria fan base in continua crescita e ricevendo enormi consensi anche in Francia, Germania, Svizzera e non solo.

Informazioni

Sito web: www.furorgallico.it

Facebook: www.facebook.com/FurorGallicoOfficial

FUROR GALLICO: le date

Sabato 14 marzo – Pagan Fest – Mantova

Venerdì 27 marzo – Audiodrome – Moncalieri (TO)

Sabato 28 marzo – Heathen Gathering – Vienna, AUSTRIA

Sabato 4 aprile – Pagan Nordmanni Fest – Rouen, FRANCIA

Sabato 25 aprile – Viper Theatre – Firenze

Sabato 9 maggio – Centrale Rock Pub – Erba (CO)

Luglio 2020 – Luppolo in Rock – Cremona