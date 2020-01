Forze Armate, Calvisi: “Eurispes conferma grande lavoro svolto ogni giorno”

Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, commentando il dato del 32° “Rapporto Italia 2020” dell’Eurispes, secondo il quale 7 italiani su 10 dimostrano apprezzamento per il lavoro delle Forze Armate.

I dati del rapporto Eurispes confermano la grande professionalità, la dedizione, il senso dello Stato di donne e uomini che ogni giorno svolgono compiti delicati e di grande responsabilità, per garantire la sicurezza e il benessere delle nostre comunità. L’apprezzamento degli italiani è non solo il segnale di una fiducia che si è costruita negli anni, ma rappresenta anche uno stimolo per le Forze Armate, per continuare a rafforzare la percezione positiva e il rapporto proficuo e solido con i cittadini.