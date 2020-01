Filming Italy- Los Angeles V edizione, ecco i premiati

Si è conclusa con grandissimo successo la quinta edizione di Filming Italy – Los Angeles, che si è tenuta dal 20 al 22 gennaio 2020 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e l’Harmony Gold Theater, alla presenza di personalità dell’industria cinematografica italiana e hollywoodiana.

La madrina di questa edizione è stata Claudia Gerini, presente insieme ai numerosissimi ospiti che si sono succeduti sul palco durante i tre giorni del festival. La regista Maria Sole Tognazzi, l’attore William Baldwin, il Vicepresidente di Variety Steven Gaydos, la produttrice di Jojo Rabbit Chelsea Winstanley, la regista Nana Ghana, Winston Duke (Black Panther), John Turturro, Jessica Marie Garcia (On My Block di Netflix), Jackie Cruz (Orange Is The New Black di Netflix), Romina Arena, solo per citarne alcuni. Tra i premiatori, anche Rosario Dawson e l’attore/modello Jason Lewis. A seguire tutti i premi consegnati:

2020 Filming Italy Best Producer Award: Chelsea Winstanley (Jojo Rabbit)

2020 Filming Italy Pomellato Award: Rosario Dawson (Rent)

2020 Filming Italy Best Actor Award: Winston Duke (Black Panther)

2020 Filming Italy Serie TV: John Turturro (Il nome della rosa)

2020 Filming Italy Best Documentary Award: Nana Ghana (LA Woman Rising)

2020 Filming Italy Spotlight Award: Jessica Marie Garcia (ABC How to Get Away With Murder)

2020 Filming Italy Woman Power: Lesley Nicol (Downtown Abbey)

2020 Filming Italy Region Lazio Award: William Baldwin (Syfy The Purge)

2020 Filming Italy Women Power Award: Jackie Cruz (Netflix Orange Is The New Black) e Maria Sole Tognazzi

2020 Filming Italy Best Movie Magazine Award: Claudia Gerini (Netflix Suburra)

2020 Filming Italy Award for Women Power: Lisa Edelstein

2020 Filming Italy Women’s Impact Power: Steven Gaydos, Variety

2020 Filming Italy Music Award: Romina Arena

2020 IIC Los Angeles Creativity Award: Claudia Gerini (Netflix Suburra) e Maria Sole Tognazzi

Proclamation of the city of Los Angeles: Regione Lazio

Creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori, Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, Filming Italy – Los Angeles promuove l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana. Il Festival, con la direzione artistica di Tiziana Rocca, è stato presentato sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.

“Sono molto felice che questa quinta edizione di Filming Italy – Los Angeles sia stata dedicata alle donne. E sono particolarmente orgogliosa, infatti, della nuova collaborazione con Women in Film, TV & Media Italia, quest’importante organizzazione che ha cercato di valorizzare tutte le attrici, le registe e le produttrici che sono intervenute”, sottolinea Tiziana Rocca. “C’è stata una grande partecipazione e un incredibile supporto da parte di tutti nell’incoraggiare tante donne a realizzare idee nuove ed innovative, a recitare e a cimentarsi con la regia. Il festival ha stimolato e ha dato vita a un’importante sensibilizzazione, è riuscito a creare un’energia positiva per il futuro, esortando allo sviluppo di progetti entusiasmanti”.

Novità di quest’anno è stata la collaborazione con Women in Film, TV & Media Italia. Nato a Los Angeles, WIF sostiene le donne che lavorano nel mondo del cinema e dietro la macchina da presa dal 1973. Oggi le organizzazioni WIF in tutto il mondo stanno lavorando per un settore più equo attraverso programmi di sensibilizzazione, incentivi e sostegno legale. Per l’occasione, WIF Italia ha presentato due cortometraggi: Delitto Naturale di Valentina Bertuzzi e Settembre di Giulia Steigerwalt. Insieme al Filming Italy – Los Angeles, WIF Italia ha anche conferito un premio per le innovative produzioni cinematografiche italiane e le buone pratiche di assunzione a Netflix per la loro prossima serie Luna Nera.

Al Filming Italy – Los Angeles di quest’anno la Regione Lazio ha presentato il nuovo bando “Lazio Cine-International”, attraverso il quale sono state già cofinanziate grandi coproduzioni internazionali tra imprese cinematografiche laziali e straniere, da tutto il mondo. Proprio in quest’occasione, la regione Lazio ha ricevuto la Proclamation della Città di Los Angeles.

Molte le pellicole italiane che sono state presentate in anteprima negli Stati Uniti, che hanno avuto un grandissimo riscontro di pubblico e hanno fatto il tutto esaurito ogni sera, soprattutto i film in programmazione in questo momento in Italia. Tra le opere proposte: Il cinema è una cosa meravigliosa di Antonello Sarno; Il primo Natale di Ficarra e Picone; Fellini fine mai di Eugenio Cappuccio; L’uomo del labirinto di Donato Carrisi; Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani; Cetto c’è, senzadubbiamente di Giulio Manfredonia; Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi; la terza stagione de I Medici di Christian Duguay e il quinto episodio della seconda stagione di Suburra, la prima serie televisiva italiana originale distribuita da Netflix.

Tra i premiati delle scorse edizioni di Filming Italy: Gina Lollobrigida, Rosario Dawson, Monica Bellucci, Abrima Erwiah, Paz Vega, Danny Huston, Vincent Spano, Oliver Stone, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Cecilia Peck, Jonàs Cuaròn, Jeremy Renner, Andie MacDowell, Nat Wolff, Zack Peck, Lola Karimova, Spike Lee, David Cronenberg, Claudia Cardinale, Edward James Olmos, Raoul Bova, Nolan Funk, Bella Thorne, Halston Sage, Steven Gaydos, Salvatore Esposito.

La Regione Lazio è tornata ad essere partner di Filming Italy, insieme alla Direzione Cinema del MiBACT, ad APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e ad ANICA.

Il Festival si è svolto presso l’Harmony Gold Theater nei giorni 20 e 21 gennaio e all’Istituto Italiano di Cultura il 22 gennaio.

Pomellato e Italia Independent, brand di creatività e stile fondato da Lapo Elkann, sono stati partner ufficiali della manifestazione. Ambasciatori dell’italianità nel mondo, i marchi si sono sposati perfettamente con il progetto.

