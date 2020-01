Famelab: torna in Sardegna il talent show della scienza

Famelab, il talent show dedicato alla scienza e alla sua divulgazione, torna in Sardegna alla ricerca di giovani in grado di spiegare argomenti scientifici complessi in modo semplice ed efficace. Dopo una prima edizione nel 2017 a Cagliari, Famelab 2020 avrà respiro regionale con appuntamenti in ben tre città isolane: Sassari, Cagliari e Nuoro.

La competizione prevede la partecipazione di studenti e ricercatori di qualsiasi disciplina scientifica (escluse le scienze sociali ed economiche) tra i 21 e i 40 anni che avranno il compito di presentare in soli tre minuti le proprie ricerche e le proprie scoperte sulla ribalta di un palcoscenico senza computer o diapositive (qualsiasi altro oggetto utile alla spiegazione è invece ammesso) cercando di convincere il pubblico e, soprattutto, la giuria che dovrà valutare la loro performance.

Il partenariato dell’edizione sarda è coordinato dalla Sezione di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) con l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari (INAF-OAC), il Dipartimento di Fisica e Piano Lauree Scientifiche Fisica dell’Università di Cagliari (UNICA), l’Università di Sassari (UNISS), il Comune di Nuoro, Europe Direct Nuoro e il Consorzio Universitario Nuorese, e la collaborazione di Sardegna Teatro, CRS4, IDeAS e Laboratorio Scienza.

La selezione regionale FameLab Sardegna 2020 prevede due pre-selezioni, una a Sassari il 20 febbraio alle ore 10.30 presso il Complesso Didattico dell’Ateneo di Sassari in via Vienna e una a Cagliari il 21 febbraio al Teatro Massimo alle ore 10.30. La finale regionale si terrà a Nuoro il 12 marzo presso il Teatro Eliseo alle ore 10.30. Per partecipare, occorrerà iscriversi e dimostrare di avere tutti i requisiti tramite la compilazione di un modulo online.

I vincitori della selezione regionale parteciperanno dal 17 al 19 aprile alla masterclass in comunicazione della scienza a Perugia in vista della finale nazionale di Trieste del 4 maggio e della finale internazionale il 4 e 5 giugno 2020 a Cheltenham, nel Regno Unito. Proprio qui Famelab fu ideata nel 2005 per poi approdare in Italia nel 2012 grazie all’organizzazione “Psiquadro-Perugia Science Fest” che, a tutt’oggi, gestisce l’evento nazionale.

Tutti gli iscritti a FameLab Sardegna avranno anche l’occasione di partecipare alla masterclass in Divulgazione Scientifica tenuta da Psiquadro il giorno 14 Febbraio 2020 presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari.

I requisiti per la partecipazione sono consultabili al seguente link: http://famelab-italy.it/partecipa2020/

Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link: http://famelab-italy.it/famelab-sardegna/

L’evento Facebook è disponibile al link: https://www.facebook.com/events/460948624566242/?event_time_id=460948631232908

Contatti e informazioni: sardegna@famelab-italy.it