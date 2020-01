eVenti Verticali: la compagnia teatrale sarda vola a New York in vista di APAP

eVenti Verticali a New York per APAP

Andrea Piallini, co-fondatore della compagnia assieme al fratello Luca, e Claudia Muresu, loro manager, prenderanno parte alla 63esima edizione dell’APAP NYC, che avrà luogo a Manhattan dal 10 al 14 gennaio 2020.

Si tratta dell’evento annuale dell’Associazione dei Professionisti delle Arti Performative, in cui artisti e organizzatori di tutto il mondo si incontrano a New York per sviluppare il settore del teatro, della musica e della danza, e creare relazioni con colleghi a livello internazionale.

La compagnia, unica in Sardegna che parteciperà all’importante manifestazione, frequenta i festival Statunitensi da oltre 4 anni. Il pubblico americano si è dimostrato apprezzare le avventure del poliziotto e del Ninja di Wanted, (che è stato portato a Oliena il 22 dicembre 2019), replicato negli stati del Texas, Florida, Iowa, Maryland e Columbia.

Onorati di portare ancora una volta il nome della Sardegna nel mondo, la compagnia, per citare le parole del presidente Mario Garcia Durham:

Porterà un contributo positivo alla conferenza ed è in linea con il nostro interesse per gli scambi internazionali.

eVenti Verticali: la biografia

eVenti Verticali realizza spettacoli in sospensione su tutti gli spazi verticali: torri, campanili, facciate di palazzi e edifici storici.

Con eVenti Verticali lo spazio verticale diventa dunque un palco privilegiato, pavimento ruotato di 90°… i muri si fanno palco. Uno spazio ogni volta diverso che eVenti Verticali reinterpreta e reinventa.

Specializzati nella sospensione di performers, eVenti Verticali crea spettacoli mozzafato non solo su edifci, ma anche su strutture appese ad autogru. La compagnia è particolarmente apprezzata all’estero: negli Stati Uniti, che frequenta regolarmente da oltre 3 anni; in Cina, dove sono stati chiamati per 46 giorni al Qingdao International Beer Festival, portando 3 produzioni per oltre 172 repliche; in tutta l’Europa, dove palazzi storici, campanili e grandi piazze hanno fatto da sfondo per le performances degli acrobati volanti.

