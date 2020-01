Etjca all’international job meeting di Cagliari

ETJCA – Agenzia per il lavoro parteciperà all’International Job Meeting di Cagliari, il più grande evento dedicato al mondo del lavoro in Sardegna, organizzato dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, in programma dal 28 al 30 gennaio 2020 presso il Quartiere Fieristico di Cagliari.

La manifestazione, nata dall’evoluzione del tradizionale Job Meeting, si propone come appuntamento per scoprire tutte le novità riguardanti il mondo del lavoro, arricchire le competenze professionali dei partecipanti e favorire l’incontro con le aziende che assumono nel territorio Sardo.

Temi centrali dell’evento saranno la creatività e l’innovazione, elementi fondamentali soprattutto per le professioni appartenenti al settore tecnologico ed economico. Incontri, conferenze e aree tematiche animeranno la programmazione, favorendo la nascita di connessioni, conoscenze e scambi utili per la vita personale e professionale dei visitatori.

ETJCA sarà presente con due stand durante tutti e tre i giorni per incontrare i candidati, presentare le posizioni lavorative al momento aperte sul territorio e illustrare i percorsi di formazione e inserimento in azienda. Il team di specialisti nella ricerca e selezione accoglierà i candidati direttamente al proprio stand dove si svolgeranno attività di CV-check, orientamento professionale e colloqui one-to-one.

“Siamo particolarmente contenti di poter prendere parte a un evento di così grande rilievo per la Sardegna, un’occasione per presentare le posizioni al momento aperte sul territorio e facilitare così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – sottolinea Adriana Parodo, Unite Manager di ETJCA – L’International Job meeting rappresenta per la nostra agenzia l’opportunità di entrare in contatto con le figure professionali più preparate per ogni area aziendale e le più adatte alle esigenze delle nostre aziende clienti. Metteremo a disposizione dei partecipanti tutta la nostra expertise in materia di lavoro e daremo consigli strategici su come emergere all’interno del mercato professionale di oggi”.

Sono numerose le opportunità di lavoro aperte per la Sardegna, dove ETJCA seleziona, tra gli altri: installatori e montatori di macchinari e impianti industriali, neo laureati in discipline economico-giuridiche, ingegneri industriali e gestionali, sviluppatori di software, tecnici programmatori, saldatori e tagliatori a fiamma, ponteggiatori, commessi GDO, docenti in strategie di vendita e tecniche della comunicazione / business english / applicativi office, addetti alla contabilità generale, ingegneri industriali e gestionali, autisti di autobus.

Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito www.etjca.it

Su ETJCA:

ETJCA è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000:2014 e del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001:2015. Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 65 filiali in tutta Italia. Somministrazione del lavoro, staff leasing, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro. ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e la Fondazione Consulenti per il lavoro: tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.