Epifania 2020: operazione giocattolo sicuro

I prodotti più a rischio sono quelli maggiormente diffusi presso il mercato ufficiale: robot, bambole, peluche, bolle di sapone, palloni. Tutta merce prodotta in Paesi asiatici, prevalentemente in Cina, e introdotta in Italia attraverso società di esportazione cinesi.

Il mercato nero in generale è in costante crescita. Lo Stato risulta danneggiato a causa dei ridotti introiti fiscali e le imprese produttrici di giocattoli riscontrano una diminuzione delle vendite di ogni singolo gioco contraffatto e forti perdite economiche e di immagine, ma i più colpiti sono e restano i bambini.

Ma come si riconosce un giocattolo contraffatto?

Facciamo un breve identikit:

il prezzo – in genere inferiore a quello del gioco venduto nei negozi;

– in genere inferiore a quello del gioco venduto nei negozi; il confezionamento – i giocattoli contraffatti sono privi della confezione rigida di cartone in quanto inseriti in buste di cellophane;

– i giocattoli contraffatti sono privi della confezione rigida di cartone in quanto inseriti in buste di cellophane; il marchio – simile all’originale ma non identico, modificato onde evitare di incorrere in accuse di usurpazione del marchio;

– simile all’originale ma non identico, modificato onde evitare di incorrere in accuse di usurpazione del marchio; la qualità – i giocattoli contraffatti infatti sono prodotti con plastica pessima e con materiali considerati tossici ai fini della nostra normativa.

Si tratta, in sostanza, di una falsa riproduzione del giocattolo originale realizzata copiando il design e utilizzando un marchio e un nome identificativi del prodotto simile, ma non uguale, all’originale.

La prima cosa da fare è scegliere giocattoli sui quali sia stato apposto il marchio CE, in quanto sottoposti ai necessari controlli di sicurezza previsti dalla Comunità Europea. Il marchio CE è stato introdotto dalla direttiva 88/378/CEE, recepita in Italia con il decreto legislativo 1991/313, la quale ha stabilito i requisiti di sicurezza per i giocattoli, destinati ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni, e le misure di sicurezza per la loro fabbricazione e vendita.

Allo scopo di tenere conto dell’inevitabile evoluzione tecnologica, si è reso opportuno rivedere la legislazione comunitaria in materia sostituendo la vecchia direttiva con un nuovo testo, aggiornato e conforme alle mutate condizioni.

Le novità del nuovo testo in materia di contraffazione

Tra le novità della nuova direttiva diventano oggetto di particolare attenzione le sostanze chimiche, l’uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (acronimo CMR), nonché le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.

In particolare vengono completate e aggiornate le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli per precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento CE n. 1907/2006 REACH (acronimo di registration, evaluation and authorization of chemicals).

Sostanze permesse e vietate

Sono vietate nei giocattoli 55 specifiche fragranze allergizzanti, salvo alcune deroghe specifiche. Ad esempio la presenza nei giocattoli di alcune fragranze è consentito nei giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi a condizione che:

vengano rispettati specifici requisiti di etichettatura; vengano date le corrette istruzioni e riportate le avvertenze; non siano destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi; rispettino la direttiva sugli alimenti.

La dichiarazione di conformità CE

Nella dichiarazione di conformità CE deve essere inserito chiaramente l’oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). Deve essere inoltre inclusa un’immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l’identificazione del giocattolo. Dovranno essere inoltre fornite specifiche avvertenze di sicurezza per tipologia di giocattolo; per i giocattoli nautici, ad esempio, sarà necessario che venga riportata la seguente avvertenza:

Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.

Rimane valida la simbologia obbligatoria per le limitazioni d’uso in base all’età del bambino. Talvolta, purtroppo, non è sufficiente accertarsi della presenza del marchio CE per essere sicuri dall’originalità e della sicurezza del giocattolo, in quanto anch’esso spesso è contraffatto. Cosi sono intervenuti gli esponenti partenopei del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, Rosario Lopa e Alfredo Catapano, presentando la guida per gli acquisti sicuri.