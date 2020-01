Elezioni regionali, boom di affluenza in Emilia-Romagna: 23,4%. In Calabria al 10%

Alle ore 12, il dato definitivo dell’affluenza e’ del 10,48, per le elezioni regionali in calabria. In lieve aumento rispetto all’8,85 delle Regionali precedenti.

BONACCINI: MOMENTO DELLA VERITÀ, OGNI SINGOLO VOTO DECISIVO

“Buongiorno Emilia-Romagna! Oggi si vota. È il momento della verita’: dimostreremo, insieme, l’orgoglio di questa terra, che difende le proprie radici e sceglie il futuro, senza lasciare indietro nessuno”. Lo scrive su facebook Stefano Bonaccini, presidnete uscente in un post dal titolo ‘Vincera’ l’Emilia-Romagna’.

“L’orgoglio della sua gente- aggiunge-, di chi in Emilia-Romagna studia e lavora, fa impresa e ricerca; di chi aiuta gli altri, di chi qui costruisce affetti e amicizie. Una famiglia. L’orgoglio di chi vuole fare un passo avanti per costruire una regione ancora piu’ forte e piu’ giusta”.

“In queste ore- prosegue- lo sforzo piu’ importante deve essere quello di convincere amici e conoscenti ad andare a votare, perche’ ogni singolo voto e’ decisivo. Parliamo a tutti, anche a che e’ sfiduciato e magari non si riconosce in nessun partito: con l’elezione diretta del presidente e’ possibile anche mettere una croce sul mio nome, in alto a destra”.

“Ricordiamo agli incerti- sottolinea- che si possono votare sia una lista, sia un candidato presidente, anche col voto disgiunto: ciascuno ha cioe’ la possibilita’ di esprimere un voto per il partito da cui vuole essere rappresentato in Consiglio ma, contemporaneamente e con un’altra croce, votare direttamente per il presidente che ritiene piu’ adatto per amministrare la nostra regione. In ogni caso, il candidato Presidente che avra’ un voto in piu’ avra’ anche i numeri per amministrare, grazie al premio di governabilita’ che la legge assicura”.

“Tiriamo fuori l’orgoglio dell’Emilia-Romagna, il coraggio di difendere quello che siamo, il diritto ad un progetto per questa Regione: libera, innovativa, solidale. Andiamo a votare per l’Emilia-Romagna. Facciamo un passo avanti, insieme”, conclude.

SALVINI: VOTO LEGA PERCHÈ NOI SU BIBBIANO NON TACEREMO

“Quelli del PD vorrebbero il silenzio. Oggi voto Lega anche perche’ noi su Bibbiano non taceremo. Giú le mani dai bambini! #BorgonzoniPresidente #ElezioniEmiliaRomagna”.

Lo scrive su twutter Matteo Salvini.

BERLUSCONI: VOTATE COL CERVELLO, VOTATE FORZA ITALIA

“Votate col cervello, nell’interesse vostro, dei vostri figli, dei vostri nipoti, dell’Italia. Votate Forza Italia, votate per l’Occidente, per il partito della liberta’, del lavoro e dei lavoratori”. Lo scrive su twitter Silvio Berlusconi.

