E’ uscito “Rhapsody in Dark”, l’album che meglio rappresenta Danielpix

La sua passione per la musica continua e verso i verso i 13 anni comincia a comporre al computer i suoi primi brani di musica leggera e, qualche anno più in là, entrerà a far parte, come tastierista, di varie rock bands. Nel frattempo si innamora della sinfonia, sia classica che metal (Ludovico Einaudi – Nightwish), delle musiche delle serie TV e nel 2014 crea il suo progetto musicale. Il suo motto è: “Where words leave off music begins” (quando le parole finiscono la musica comincia )

“Rhapsody in Dark” è una sorta di viaggio sonoro nelle più recondite emozioni.

Un mix di musica classica moderna, symphonic metal, rock ed elettronica che strizza l’occhio alle colonne sonore.Danielpix.

Link per l’ascolto:

Spotify: https://open.spotify.com/album/1V8jhNeSNdOxKztzmjTwr6

Deezer: https://www.deezer.com/it/album/114007632

Apple Music/iTunes: https://music.apple.com/it/album/rhapsody-in-dark/1482679162

YouTube Music: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mJxxjvHxrSo-QKP_u2upiDX-a2O2uF0ks

Bandcamp: https://danielpix.bandcamp.com/album/rhapsody-in-dark

Rhapsody in Dark

Label: Auto-produzione

Web Links:

Facebook: https://www.facebook.com/thedanielpix/

YouTube: https://www.youtube.com/user/TheDanielpix/

Instagram: https://www.instagram.com/thedanielpix/

Bandcamp: https://danielpix.bandcamp.com

Official Site: http://danielpix.it/

Email: lowrence55@hotmail.com