Droga: il dovere di informare ed di essere informati

Dalla quasi totalità dei commenti fatti dagli studenti al termine delle conferenze informative sulle droghe, tenute nei mesi scorsi dai volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga in alcune scuole medie e superiori di Olbia e Cagliari, emerge una diffusa mancanza di conoscenza dei veri effetti causati dal consumo di droga e, ancora peggio, dilagano le bugie messe ad arte dagli spacciatori che, promuovendo falsi miti, presentano le droghe come la soluzione ai problemi, inneggiando alla liberalizzazione delle droghe "leggere" come forma di emancipazione e progresso sociale.