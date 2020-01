Dorgali. Partecipazione alla Fiera Internazionale del Turismo di Bratislava

L’Amministrazione comunale ha deciso di destinare parte degli incassi dell’imposta di soggiorno per partecipare alla Fiera Internazionale del Turismo Slovakiatour, che si terrà a Bratislava il prossimo 23-26 gennaio 2020.

Si tratta di una prima azione concreta portata avanti, nell’ambito di una strategia di promozione della destinazione Dorgali-Cala Gonone a più lungo termine, nell’ottica, in particolare, di perseguire l’obiettivo dell’allungamento della stagione turistica (c.d. destagionalizzazione).

Per far sì che la partecipazione alla Fiera possa essere più fruttuosa possibile, come si è deciso in coordinamento con gli operatori del turismo che sono intervenuti all’incontro del 7 novembre u.s. in Sala Comunale, si è già proceduto alla traduzione in slovacco del depliant promozionale del territorio .

Al depliant , inoltre, per l’occasione sarà aggiunto :

il riferimento al link https://dove-dormire.com/dorgali/, pagina dedicata alle attività ricettive registrate nel portale dell’imposta di soggiorno. il rimando a una mappa virtuale collegata a Google Maps dove i viaggiatori potranno facilmente accedere e individuare l’offerta di intrattenimento che gli interessa.

Pertanto invitiamo: