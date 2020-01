Dichiarazione On. Annalisa Mele (Lega) sulla proposta di Legge N. 71

Da diversi anni si cerca di far approdare in Consiglio Regionale una norma che disciplini, in maniera organica, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ma, a tutt’oggi, resta un obbiettivo da raggiungere.

Nel frattempo, però siamo riusciti, quanto meno, a proporre, con il Progetto di Legge n° 71, la separazione della disciplina contrattuale del personale del Corpo Forestale dal resto del personale dell’amministrazione regionale, proprio in ragione della specificità delle funzioni assolte dal Corpo che, senza voler in alcun modo sminuire l’importante attività amministrativa svolta dagli Uffici per il buon funzionamento dell’Ente, si svolge in contesti, in condizioni ed in situazioni di effettiva criticità ed emergenza, con una esposizione anche fisica, che pone a rischio l’incolumità personale dei medesimi.