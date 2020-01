Dal 11 al 20 gennaio 2020, Gallipoli si ritrova capitale del biliardo che conta: l’Ecoresort Le Sirenè, struttura del gruppo Caroli Hotels, torna ad ospitare, infatti, l’ atteso appuntamento del calendario federale. Ancora una volta la Città Bella accoglie un evento sportivo di carattere nazionale: “3° Prova Circuito FIBiS Challenge – 21° Campionato Italiano Professionisti 2019-2020”.

Quasi 900 i giocatori iscritti che si alterneranno sui dodici biliardi allestiti oltre al biliardo televisivo dedicato alle riprese Rai.

“Avremo circa 900 partecipanti – sottolinea Giovanni Sperti, presidente regionale Fibis – dato mai registratosi finora in una gara organizzata al Sud”.

L’evento è organizzato dalla Fibis Sezione Stecca in collaborazione con Caroli Hotels e il patrocinio del Comune di Gallipoli.

La FIBIS propone anche in questa edizione due tornei distinti: un Torneo Nazionale e un Torneo Pro. Il primo vedrà impegnati 48 Nazionali ai quali si aggiungeranno 32 giocatori provenienti da una selezione, dal 11 al 17 gennaio, riservata alle categorie: Master, 1°, 2° e 3° Categoria. Il secondo vedrà, invece, impegnati domenica 19 e lunedì 20, 16 atleti Pro più altri 16 qualificati dal torneo nazionale.

Tra i big presenti: Fioravante Vecchione di Nola vincitore dell’ultima tappa a Saint Vincent; Paolo Marcolin di Milano, finalista a Saint Vincent; Ciro Davide Rizzo di Benevento, attuale campione del mondo; Santi Caratozzolo di Bagnara Calabra, vice campione mondiale; Andrea Quarta di Carmiano, campione del mondo 2008 e attuale campione europeo a squadre; Michelangelo Aniello di Mola di Bari, campione del mondo 2006 e attuale campione europeo a squadre; Matteo Gualemi di Firenze, campione del mondo 2015 e attuale campione europeo a squadre.

L’evento sarà seguito in diretta da Rai Sport. L’intera manifestazione sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul canale BC Billiard Channel su You Tube.

La specialità di gioco è Italiana al meglio delle 5 partite ai 60 punti.

Il tabellone completo e i risultati delle qualificazioni su www.fibis.it e su www.biliardogare.it

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.