Coppa Italia, i convocati di Maran per Inter-Cagliari

Per la sfida di stasera contro l’Inter, in programma alle ore 20:45 allo stadio Meazza, Maran convoca 20 giocatori. Non sono partiti per la trasferta Ceppitelli, Cacciatore, Ragatzu e Pavoletti (ancora infortunati).

Alessio Cragno, invece, si candida prepotentemente per un posto da titolare.

I convocati

Portieri: Olsen, Rafael, Cragno;

Difensori: Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Walukiewicz, Pellegrini;

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Ionita, Oliva, Nandez, Castro;

Attaccanti: Cerri, Simeone, Joao Pedro.

Il match sarà visibile su Rai 1 oppure su Rai Play.