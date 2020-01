Continuità territoriale: l’allarme di Edoardo Tocco “Cagliari sempre più a rischio isolamento”

“Il problema della continuità territoriale in Sardegna si fa sempre più grosso, e a risentirne è soprattutto Cagliari, che rischia ogni giorno che passa di restare sempre più isolata”.

Lo afferma Edoardo Tocco, Presidente del Consiglio comunale di Cagliari, che prosegue la sua battaglia in difesa dei passeggeri penalizzati.

“Il capoluogo ormai è a terra – prosegue Tocco – Dopo il disastro delle festività appena trascorse, la situazione non è ancora stata risolta”.

Il presidente dell’Assemblea cittadina lancia un appello alla Giunta regionale: “Sono certo che il Presidente Solinas riuscirà a trovare una soluzione a questa vicenda e saprà risolverla al meglio, ma bisogna agire presto, ormai non c’è più tempo. Cagliari e l’intera Sardegna rischiano di restare fortemente penalizzate, la stagione turistica è alle porte e non possiamo permetterci di farci trovare in queste condizioni”.