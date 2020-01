Confcommercio: ancora posti disponibili nei corsi di formazione programmati a Olbia

La Confcommercio informa tutte le imprese ed i singoli addetti del Settore Turistico, Ricettivo e dei Pubblici Esercizi che sono ancora disponibili diversi posti nei corsi di formazione, interamente gratuiti, programmati presso la propria sede formativa di Olbia, per la corrente annualità, attraverso l’Ente Bilaterale per il Turismo della Sardegna (EBTS).

Si tratta – come noto – di attività corsuali che i datori di lavoro ed i dipendenti delle aziende regolarmente aderenti al citato Organismo Paritetico possono frequentare, a titolo completamente gratuito, grazie alle risorse finanziarie stanziate dall’Ente con l’obiettivo di contribuire ad elevare le competenze dei lavoratori del comparto e di concorrere alla crescita della capacità competitiva delle imprese.

Un’opportunità da non sottovalutare se si considera, peraltro, che gran parte degli interventi previsti, soprattutto in materia di “Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro” ed “Igiene Alimentare” (HACCP), sono a carattere obbligatorio e che le imprese del comparto turistico-ricettivo e dei Pubblici Esercizi sono periodicamente chiamate a sostenere una serie di costi, tutt’altro che trascurabili, per provvedere alla formazione ed all’aggiornamento dei lavoratori, anche stagionali, e far fronte agli obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento.

Tra gli interventi previsti: i corsi antincendio, primo soccorso, BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), formazione lavoratori, DLSPP (datore di lavoro responsabile del servizio di prevenzione e protezione), igiene degli alimenti ed HACCP, prevenzione della legionellosi, avvicinamento al vino, barman, hosekeeping, cucina per tutte le stagioni, ecc.

Le attività formative, tutte a numero chiuso, saranno realizzate da Performa Sardegna, l’Academy specializzata del Sistema Associativo Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna.

Le richieste di partecipazione saranno accolte in base all’ordine cronologico di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le imprese ed i singoli lavoratori del comparto interessati a cogliere la preziosa opportunità’ offerta dall’Ente Bilaterale per il Turismo della Sardegna sono tenuti a perfezionare l’iscrizione ai corsi attraverso l’apposito form di registrazione contenuto nel sito dell’EBTS: www.ebtsardegna.org.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento in proposito è possibile contattare gli uffici della Confcommercio Territoriale di Olbia (tel. 0789.23994 – e-mail confcommercio.olbia@tiscali.it), di Tempio Pausania (tel. 079.630539 – e-mail tempio@confcommerciodelnordsardegna.it) o di Performa Sardegna (tel. 079.2599500 – e-mail info@performasardegna.it).