Confartigianato, accordo con la Siae: sconti e agevolazioni per le imprese associate

La Confartigianato provinciale di Sassari informa tutte le imprese artigiane che anche per il corrente anno è stata rinnovata la convenzione tra la Confederazione e la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

Tale convenzione consente alla imprese artigiane associate l’applicazione dello sconto sui compensi dovuti dalle stesse aziende che all’interno dei propri locali utilizzano apparanti (radio, lettori, cd, computer via web, televisori, ecc.) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore.

Come per gli anni precedenti, attraverso la convenzione, le imprese associate alla Confartigianato usufruiscono di importanti riduzioni percentuali sui compensi SIAE pari al 25% per la “musica d’ambiente” diffusa nei laboratori, anche non aperti al pubblico, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari, al 40% per gli apparecchi installati sugli automezzi pubblici ed al 10% per i “trattamenti musicali senza ballo”.

Per poter usufruire della scontistica tutte le imprese associate ed interessate dovranno richiedere presso la Confartigianato provinciale (Sassari – via Alghero, 30) una specifica dichiarazione associativa. La copia della convenzione è già disponibile negli uffici dell’associazione e il termine per il rinnovo degli abbonamenti (e per i versamenti con le riduzioni) è fissato per il 29 febbraio 2020.