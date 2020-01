Attualità

Comunicare meglio per un messaggio più efficace: Giuseppe Ragosta nuovo addetto stampa di SIGEA

La SIGEA, associazione culturale e scientifica senza fini di lucro fondata nel 1992 per la promozione del ruolo delle Scienze della Terra, per la salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente, per l'utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse, ha nominato come addetto stampa il giornalista Giuseppe Ragosta.