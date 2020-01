Centro Studi Agricoli: +40% sul prezzo della carne suina; previsti ulteriori aumenti

Questa situazione è stata causata dalla presenza in Cina della PSA – Peste Suina Africana (qui il nostro approfondimento) che ha portato ad abbattere in pochi mesi oltre 300 milioni di maiali. Dall’agosto 2018, quando la Cina aveva comunicato all’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale che la Peste Suina aveva colpito il Paese, la malattia si è diffusa in Cina con una velocità straordinaria, colpendo oltre il 40 % dei maiali.

Come ben si sa, la Cina è una nazione dove si consuma la più alta quantità pro capite di carne di maiale, circa 30 kg anno, rispetto ai 15 kg annui dell’Italia. Questa situazione ha portato la Cina a fare incetta di carne suina nel mondo, essendo le proprie produzioni altamente deficitarie, tant’è che nella sola Cina il prezzo della carne di maiale è aumentato del 125 %, portando le importazioni cinesi dai 94 milioni di kg agli attuali 161 milioni.

Di conseguenza, i prezzi in Europa, in Italia e nella nostra Isola, sono aumentati improvvisamente del 40 % negli ultimi tre mesi e, sicuramente, continueranno ad aumentare nell’immediato.

La situazione in Sardegna è ancora più drammatica: a fronte dei circa 160.000 capi allevati e di circa 55.000 quintali di carne prodotte, i consumi nell’Isola ammontano a circa 300.000 quintali. Per intenderci: la Sardegna produce circa 1/6 del suo fabbisogno interno, in più è gravata dalla presenza della PSA – Peste Suina Africana, che ha causato il blocco delle esportazioni e l’applicazione di norme severissime negli allevamenti.