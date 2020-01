L’edificio religioso, di origini medioevali, era posto al margine occidentale del paese, in punto strategico a lato della Via del Sale, importante asse viario del passato che collegava la Liguria con il Piemonte.

L’abitato, nel quindicesimo e sedicesimo secolo, fu sede della famosa e prestigiosa Scuola dei lapicidi di Cenova, abili scalpellini che operavano in tutte le valli dell’estremo ponente ligure e non solo.

La cifra estetica, misteriosa e ricca di simboli di questi maestri della pietra, divenne il “marchio” importante di uno stile unico, nel panorama scultoreo, all’inizio dell’età rinascimentale in Liguria.

Il termine “lapicida” deriva dal latino ed è composto di “lapis”, che significa pietra, e “caedo”, che significa tagliare: dunque i lapicidi erano coloro che tagliavano e scolpivano la pietra.

I maestri cenoaschi firmarono opere importanti per conto dei potenti Conti di Ventimiglia, signori a quel tempo, per diritto feudale, di ampi territori delle valli del Maro e di Prelà. In merito all’oratorio citato, Gianni De Moro ha notato per noi: