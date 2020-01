Cena con delitto all’Hotel Bellavista Club di Gallipoli

Sabato 11 gennaio ImprovvisArt e Caroli Hotels invitano il pubblico ad una serata intrigante e misteriosa, unica nel suo genere, presso l’ Hotel Bellavista Club Caroli Hotels di Gallipoli: la Cena con Delitto “Una questione di cuore”. Denaro, ambizione, amore sono i tre cardini su cui si sviluppa la storia dei protagonisti, all’apparenza felici, ma che nascondono qualche piccolo segreto. D’altronde, chi non ne ha?

Cena con Delitto è un format-spettacolo che si svolge completamente davanti agli occhi degli invitati: gli attori di

ImprovvisArt si uniranno ai clienti, mischiandosi al personale addetto al servizio o alla cucina o addirittura fingendo di essere i proprietari del locale. All’inizio della serata tutto sembra normale fino a quando un terribile omicidio avviene proprio davanti a tutti i commensali, lasciandoli senza fiato.

Da quel momento, ogni tavolo diventerà un’equipe di investigatori che dovrà risolvere il misterioso caso tra una portata e l’altra.

Enigmi, menzogne, misteri, doppi giochi, tradimenti e colpi di scena: in una Cena con Delitto nulla è davvero come sembra.

Cena con Delitto è un format di ImprovvisArt.

Info & Booking: eventi@carolihotels.it oppure 0833261831

