Castelsardo. Festività di Sant’Antonio Abate: variazione nel servizio di raccolta rifiuti

L’Amministrazione comunale di Castelsardo e la Ditta Econova, informano che in occasione della festività del Santo Patrono Sant’Antonio Abate, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta subirà delle modifiche, così come indicate in calendario: