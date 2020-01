Castelsardo. “Bell’Italia” celebra il comune con l’agenda 2020

L’agenda 2020 del prestigioso mensile di viaggi e turismo “Bell’Italia” celebra Castelsardo come unica Città della Sardegna, con una illustrazione di Matteo Pericoli, noto architetto e disegnatore.

Il disegno di Castelsardo campeggia all’interno del mese di Aprile e mostra “la perla del Golfo Golfo dell’Asinara”, vista dal versante occidentale, con il castello medievale che svetta in cima al promontorio, attorniato dalle abitazioni che decrescono sino alla spiaggia della Marina. Attorno, l’azzurro mare del golfo, l’abbraccia ed esalta.

Gli altri borghi rappresentati sono Chianalea di Scilla (Calabria), Monte Sant’Angelo (Puglia), Castelmezzano (Basilicata), Ripatransone (Marche), Brisighella (Emilia-Romagna), Montemassi (Toscana), Sermoneta (Lazio), Cefalù (Sicilia), Asolo (Veneto), Villa Santa Maria (Abruzzo), Guardia Sanframondi (Campania) e Tellaro (Liguria).

Il diario, distribuito a tiratura nazionale con i numeri a cavallo tra 2019 e 2020 della rivista, è uno scrigno di 13 disegni, uno per ciascun mese a cui si aggiunge quello di copertina, tra le decine di borghi della rubrica “I borghi disegnati” che Matteo Pericoli tiene dal 2016.

Matteo Pericoli, architetto, autore, disegnatore e insegnante, dopo la Laurea al Politecnico di Milano si trasferisce a New York dove lavora presso importanti studi di architettura. Nel 2007 completa Skyline of The World, un murale di 120 metri per l’aeroporto JFK di New York. Attualmente vive a Torino dove nel 2010 ha fondato il Laboratorio di Architettura Letteraria. “Ringraziamo Matteo Pericoli e la prestigiosa rivista Bell’Italia per il prezioso omaggio alla nostra Città – afferma il sindaco Antonio Capula – siamo fortemente convinti che la promozione turistica si trasmetta anche e soprattutto attraverso queste iniziative”.