Caso Gregoretti, Conte: “Non sono stato coinvolto”. Salvini: “Mente per salvare la poltrona”

LEGGI ANCHE: Salvini: “Schifato dal caso Gregoretti, è persecuzione”

“Quanto invece alle attività di redistribuzione dei migranti- prosegue Conte- mi è stata sollecitata la disponibilità a farmene carico ed è per questo che è stato coinvolto l’Ufficio diplomatico della Presidenza del Consiglio. Se qualcuno mi contesta il generale indirizzo politico sul tema delle migrazioni sono pronto a risponderne”. Poi conclude: “Le mie posizioni sul punto, formali e informali, sono tutte documentate e non è mia abitudine sottrarmi alle responsabilità. Se però devo rispondere della specifica decisione riguardante lo sbarco di una nostra nave in un nostro porto, non posso affermare di essere stato coinvolto se questo non è avvenuto“.

LEGGI ANCHE: Caso Gregoretti, Lega: “Salvini non decise da solo, ha copia di interlocuzioni scritte con Palazzo Chigi”

SALVINI: CONTE NON SAPEVA? TRISTE PERDERE ONORE PER POLTRONA

“Il presidente del consiglio, un po’ distratto, ha detto che quando io bloccavo gli sbarchi lui non ne sapeva niente. A me la gente che perde l’onore fa un immensa tristezza, la gente che sacrifica la dignità per salvare la poltrona fa un’immensa tristezza. Se pensano di farmi fuori in tribunale hanno sbagliato. Vi aspetto tutti in tribunale”. Lo dice Matteo Salvini in un comizio al mercato di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it