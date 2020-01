Sanità

Carla Cuccu (M5S): “Si restituisca dignità ai pazienti dializzati del Sirai di Carbonia”

Non tarda ad arrivare il nuovo intervento della consigliera regionale M5S Carla Cuccu, segretaria della commissione sanità e politiche sociali, che, con un'interrogazione al Presidente Solinas e all'Assessore Nieddu, denuncia la compromissione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, per i pazienti affetti da patologie renali in cura presso l'unità operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia.