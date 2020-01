occupazione

Carbonia. Avviati i cantieri “LavoRAS”: 46 lavoratori impiegati in vari settori

Una buona notizia sul fronte occupazionale. Da alcuni giorni 46 lavoratori sono impiegati a Carbonia nei nuovi cantieri messi in campo nell’ambito dell’operazione “LavoRAS” della Regione Sardegna in collaborazione con In.Sar SpA e con l’ASPAL, l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro.