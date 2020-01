“Capitani coraggiosi” prosegue a Selargius, il 19/01, con “Amici per la pelle”

Inizio fissato alle 16 con “Guarda, un asino che vola!“, un laboratorio a cura di Francesca Pani e Cristina Carta, in collaborazione con l’associazione Cultarch, dove, partendo da un antico gioco, verranno realizzati piccoli personaggi di stoffa, piume e bottoni che si animano con le dita: personaggi da far svolazzare, ma… non tutti sanno volare!

Sempre alle 16 “Giochiamo con trasporto“, laboratorio a cura degli Amici della bicicletta di Cagliari. Alle 17:30 andrà in scena “Amici per la pelle“, una produzione del Teatro del Buratto (Milano)/Atir, di Emanuele Aldrovandi e Jessica Montanari, con Mila Boeri e David Remondini, regia Renata Coluccini (movimenti scenici: Micaela Sapienza; costumi: Katarina Vukcevic; luci: Marco Zennaro; direttore di produzione: Franco Spadavecchia). Dello spettacolo lunedì 20, alle 10, è in programma, sempre al Teatro Si ‘e Boi, anche un matinée per le scuole.

Amici per la pelle: sinossi

Un racconto di amicizia e tradimento, di scoperta di se stessi e dell’altro, che mette al centro il rispetto reciproco e dell’ambiente. Una fiaba moderna in cui vengono narrate le avventure di Zeno, un ragazzo che si sente solo e che per esigenze di lavoro si traveste da asino, e di Molly, un’asina vera, intelligentissima. Molly è fuggita da uno stretto recinto e anche lei si sente sola.

Zeno e Molly sono diversi ma accomunati dal sentirsi spesso emarginati, diversi rispetto al loro ambiente. Un giorno, entrambi in fuga, si incontrano e la loro vita cambierà. Raggiungeranno insieme il Posto Segreto sognato da Molly: un luogo dove gli animali convivono pacificamente, rispettando l’ambiente e la natura, e dove l’uomo non è ammesso. Zeno, finto asino, un po’ spaesato, un po’ timoroso, non può adattarsi né continuare a mascherare la propria identità e ancora una volta fugge. Ma questa volta da solo.

Quando tradirà l’amicizia di Molly scoprirà quanto è importante e necessario il loro legame e deciderà di mettere a repentaglio se stesso per salvare l’amica. Fra situazioni comiche e drammatiche, con la poesia del sentimento, la storia viene narrata attraverso un gioco di parole e movimento, dove con la voce e con il corpo gli attori evocano e rendono gli spettatori partecipi di avvenimenti e paesaggi.

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del Mibact, della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura) e del Comune di Selargius.

Biglietti

Ingresso: 6 euro (5 euro per i residenti a Selargius).

Festa di carnevale: 7 euro.

Abbonamento: 30 euro.

Laboratori: 2 euro (gratuiti per i residenti a Selargius, prenotazione necessaria).

Matinée per le scuole: 4 euro.

La biglietteria del Teatro Si ‘E Boi (Piazza Si ‘E Boi, ingresso in via Veneto) apre la domenica alle 15:30. Gli abbonamenti sono acquistabili nella biglietteria del Teatro Si ‘e Boi nei giorni di spettacolo.

Informazioni e prenotazioni: