Calangianus. Lo “Sportello Abbanoa” da importanti risposte ai cittadini

Già dai primi giorni di gennaio, presso il Comune di Calangianus, è operativo il tanto atteso “Sportello Abbanoa” che in questi giorni sta permettendo a tutti i cittadini di risolvere importanti problematiche. Per poter porre rimedio alle varie complicazioni, i cittadini erano costretti a recarsi presso gli uffici “Abbanoa” di Tempio e Olbia, creando disagi per gli utenti.

Il Sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, dichiara: “Sono più che soddisfatto del risultato che si sta ottenendo nel primo mese di apertura dello “Sportello Abbanoa”, si ha una presenza considerevole di molti cittadini presso lo sportello. Ho fortemente voluto questo tipo di servizio per dare risposte concrete ai cittadini, risolvendo importanti problematiche per l’intera comunità. Abbiamo messo a disposizione dei cittadini un dipendente comunale per offrire un servizio serio e puntuale. L’ufficio è aperto tutti i lunedì feriali dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso il piano terra del Municipio”.

Al momento Calangianus risulta essere l’unico Comune dell’Alta Gallura ad aver aderito a questa importante convenzione con Abbanoa e si iniziano a ottenere i primi risultati positivi.