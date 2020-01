Cagliari, ufficiale lo scambio con la Spal: parte Cerri, arriva Paloschi

E’ ufficiale lo scambio in attacco tra il Cagliari e la Spal. In rossoblù arriva Paloschi, mentre parte per Ferrari Cerri. Entrambe le operazioni sono un prestito secco fino al termine della stagione

Una decisione molto astuta quella della società sarda, che manda alla Spal Cerri per fargli fare più esperienza in Serie A. Arriva, invece, in rossoblù un’eterna promessa del calcio italiano: Alberto Paloschi.

Classe 1990, è cresciuto nelle giovanili del Milan e ha esordito nella massima serie a 18 anni, trovando subito la via del gol al debutto contro il Siena. L’attaccante ha fatto esperienza sia in Italia (Parma, Spal, Genoa, Atalanta e Chievo), ma anche all’estero (Swansea City).

Il suo compito sarà quello di aiutare la coppia d’attacco Joao Pedro-Simeone, aspettando il ritorno di Pavoletti.