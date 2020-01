Libro

Cagliari. Sabato la presentazione del libro “Disperso” di Valerio Caddeo

È fissata per le ore 17 di sabato 4 gennaio 2020 al secondo piano della MEM - Mediateca del Mediterraneo di Cagliari in via Mameli 164, la presentazione del libro “Disperso” di Valerio Caddeo.