Cagliari, Pinna verso la serie B: l’Empoli fa sul serio

Simone Pinna è prossimo a lasciare il Cagliari. Il terzino sardo aveva iniziato nel modo migliore questa stagione con la maglia rossoblù (esordio positivo in campionato con il Brescia), ma poi ha fatto soltanto panchina.

Per questi motivi il club di Giulini starebbe pensando di lasciarlo partire in questa finestra di mercato e l’Empoli è in pole position. I toscani vorrebbero prendere il giovane classe ’97 con la formula del prestito con diritto di riscatto, inserendo nella trattativa un controriscatto a favore del Cagliari.

Nel frattempo Pinna non è presente nella lista dei convocati per la trasferta all’Allianz Stadium.