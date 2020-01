Cagliari: nuovo allenamento alla Sardegna Arena in vista di San Siro

Ultimi allenamenti prima della partenza per Milano in vista del match contro l’Inter, in programma domenica alle 12:30 a San Siro.

Quest’oggi, però, niente seduta ad Asseminello, bensì alla Sardegna Arena. Una sessione incentrata sulla tattica: esercizi sulla fase offensiva, cross e tiri in porta.

Oggi ha lavorato parzialmente in gruppo Cacciatore, mentre continua il lavoro personalizzato Ceppitelli. Terapie per Cerri e Rog. Fuori Ragatzu.

Domani ultimo allenamento prima della partenza, in programma nel pomeriggio, per Milano. La conferenza stampa di Maran si terrà alle ore 12:45 (visibile in streaming sui social della società)