Cagliari-Juventus, i convocati: torna Olsen tra i pali. Novità Carboni

Domani alle ore 15 il Cagliari scenderà in campo a Torino per sfidare la Juventus, la capolista del campionato di Serie A. Il mister ritrova per la trasferta torinese Nandez, Castro, ma soprattutto Olsen. Il portiere arrivato da Roma ha dovuto scontare una maxi squalifica di quattro giornate.

Tra i convocati spunta il nome di Carboni, fresco di firma sul primo contratto da professionista. Assenti Pisacane (squalificato) e Ceppitelli (ancora fermo per infortunio).

I CONVOCATI

Portieri: Rafael, Ciocci, Olsen

Difensori: Mattiello, Klavan, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Carboni, Walukiewicz

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Oliva, Nandez, Ionita, Deiola, Castro

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Birsa, Simeone