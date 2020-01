Cagliari: il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 nella sede dell’Acli il progetto “Reading for rights & duties”

Letture, racconti, giochi, ma anche approfondimenti sull’educazione civica e la cultura del nostro Paese. Reading for rights & duties è un progetto organizzato dalle Acli provinciali in collaborazione con Crei Acli e Amal, portato avanti dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale per favorire l’integrazione degli stranieri con la popolazione locale attraverso il miglioramento delle competenze linguistiche e la conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.

Gli incontri gratuiti del progetto R&aDing, destinati immigrati, giovani e adulti, con un livello di lingua italiana intermedio, si terranno il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 nella sede delle Acli provinciali di Cagliari in viale Marconi, 4. I meeting, cinque appuntamenti per un totale di dieci ore, saranno strutturati come “Conversazione in italiano” e verranno portati avanti attraverso letture, racconti, giochi, ma anche accenni trasversali e imprescindibili alla grammatica e al lessico. Durante gli incontri, inoltre, verranno approfonditi argomenti di educazione civica e di cultura italiana.

La partecipazione è gratuita, ma per ragioni assicurative è richiesta la tessera associativa Acli 2020. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni contatta la segreteria al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com