I sardi affronteranno stasera a San Siro – calcio d’inizio alle 20.45 – l’Inter di Barella. Un test che i rossoblù non devono sbagliare. La riscossa – dopo le sconfitte contro Juventus e Milan in campionato – passa dunque per lo stadio Meazza.

L’allenatore Rolando Maran, nella conferenza stampa della vigilia, è stato chiaro: “Niente sconti. Andiamo a Milano per giocarci le nostre opportunità. Siamo orgogliosi di essere arrivati a questo punto del torneo, con alcune squadre di serie A che sono già uscite”. Probabile che il tecnico possa schierare molte seconde linee.

“Si. Ma sarà un turn over ragionato. Non vogliamo certo scompaginare il nostro modello di gioco. Non penseremo alla gara di campionato contro il Brescia. Stiamo subendo una flessione dopo una serie utile di risultati consecutivi. Cercheremo di non fare una partita di attesa, ma vogliamo uscire da San Siro con un risultato positivo”.

Luciano Pirroni