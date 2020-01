Cagliari: il 1 febbraio il sabato dell’archeologia virtuale English Version

Un viaggio virtuale nei luoghi più suggestivi della Sardegna attraverso un nuovo linguaggio “accessibile” con l’uso delle nuove tecnologie nella nuova versione in inglese. Sabato 1 febbraio 2020, dalle 17.30 alle 18.30, il Museo Archeologico nazionale di Cagliari organizza un tour archeologico virtuale, esclusivamente in lingua inglese, dal titolo “Il sabato dell’Archeologia Virtuale – English Version”.

Sarà l’occasione per offrire ai numerosi turisti e visitatori stranieri la possibilità di indossare i visori VR e viaggiare virtualmente attraverso la guida e le indicazioni fornite dal personale specializzato del Museo. Il tour virtuale porterà il pubblico nei più importanti siti archeologici della Sardegna tra i quali, in particolare, quelli di Su Nuraxi di Barumini, Su Mulinu di Villanovafranca, Sa Sedda ‘e sos Carros di Oliena, e le ricostruzioni virtuali della Nora romana. Il tour è compreso nel biglietto di ingresso del Museo e avrà la durata di 15 minuti circa a partire dalle 17.30 fino alle 18.30. I posti per partecipare al tour archeologico virtuale guidato sono limitati e per garantire la fruizione dei visori sarà necessario prenotare all’indirizzo mail: pm-sar.prenotmuseoarcheo.ca@beniculturali.it .

Info:

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 60518248