Cagliari: doppia seduta per festeggiare il 2020

Primo allenamento per i rossoblù del 2020 cominciato con una doppia seduta di lavoro. Gli uomini di Maran si stanno preparando in vista del match contro la Juventus, in programma all’Allianz Stadium il prossimo lunedì alle ore 15.

Questa mattina al centro di Asseminello è arrivato Tommaso Giulini, presidente della società, per fare gli auguri allo staff ed alla squadra per il 2020. Un anno ricco di celebrazioni, visto che ricorre il centenario del club sardo.

L’allenamento della mattinata si è incentrato sugli esercizi di forza, mentre al pomeriggio tutti i campo per lavoro tattico, torelli ed una partitella finale.

Al campo quest’oggi si sono aggiunti al gruppo quattro giocatori della primavera: Marigosu, Carboni, Ladinetti e Lombardi.

Continuano a lavorare a parte Cragno, Ceppitelli e Castro, mentre Cacciatore ritornato regolarmente in gruppo.