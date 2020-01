Cagliari, domani visite mediche per Pjaca: convocato contro l’Inter?

Ormai sono questioni di ore per vedere Marko Pjaca in rossoblù. Il Cagliari, infatti ieri ha trovato l’accordo definitivo con il giocatore e la Juventus per portare il croato in Sardegna.

Il classe 1995 arriverà a Cagliari con la formula del prestito (gratuito) per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ingaggio, la società torinese pagherà la metà dello stipendio (in totale è di circa 2 milioni).

Le visite mediche sono fissate per domani mattina, dando così la possibilità a Rolando Maran di poter convocare Pjaca per il match di domenica a San Siro contro l’Inter.