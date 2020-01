Cagliari: domani un incontro sulla riqualificazione di Via Roma organizzato da Confcommercio

Confcommercio Sud Sardegna e Federalberghi Sud Sardegna chiamano a raccolta Regione, Comune, Università e il mondo sportivo per parlare delle opportunità e quindi delle ricadute legate all’America’s Cup che si terrà dal 23 al 26 aprile a Cagliari. L’appuntamento è per venerdì 31 gennaio alle 10.30 nella sede di Confcommercio Sud Sardegna, in via Santa Gilla 6. Sarà l’occasione per presentare un progetto di riqualificazione di via Roma che le associazioni di categoria intendono regalare al Comune, Regione e Autorità Portuale, modererà il dibattito il giornalista Luca Telese.