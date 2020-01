Cagliari: domani lo spettacolo “Tre Bottoni e la Casa con Le Ruote” di Cada Die Teatro

Cada Die Teatro apre il suo nuovo anno proponendo TRE BOTTONI E LA CASA CON LE RUOTE, spettacolo per ragazzi liberamente ispirato al racconto “La casa di Tre Bottoni” di Gianni Rodari, che domani, 4 gennaio alle 16.30, approda a Quartu, a Sa Dom’e Farra (via Umberto I), nell’ambito della rassegna “Vivi Natale – Fiabe da narrare”. Le protagoniste sono Francesca Pani (che cura anche scenografie e costumi) e Lara Farci, giovani attrici formatesi alla Scuola di Arti Sceniche La Vetreria di Cada Die Teatro, la messinscena e la regia sono di Mauro Mou (filastrocche di Andrea Serra, musiche originali di Mauro Mou e Matteo Sanna, disegno luci di Giovanni Schirru, suono di Matteo Sanna).

“La nostra storia – è scritto nelle note – racconta di una casa, una casa un po’ speciale: la casa di Tre Bottoni. Tre Bottoni è un falegname costretto ad andare via dalla propria città, perché nessuno compra più i mobili che lui realizza con tanta cura; quindi con chiodi e martello si costruisce una piccola casa con le ruote, che può portare in giro per il mondo. Una casa su misura, senza eccessi, ma capace di accogliere le persone che chiedono aiuto e ospitalità. E’ una casa aperta a tutti, ma proprio a tutti, dai più bisognosi fino a sua maestà il Re, con il suo cavallo…

Un lavoro rivolto ai più piccoli dedicato all’accoglienza. In un momento in cui si alzano barriere e ci si chiude dentro case fortezza, in cui si vive tranquilli ma soli, vogliamo raccontarvi di un luogo capace di accogliere tutti, in cui ci si possa rannicchiare e sognare”.