Cagliari, ci siamo: trattativa avanzata per Pjaca

Il club di Giulini è sempre più vicino a chiudere la trattativa per portare Marko Pjaca in prestito in Sardegna. L’accordo con le due società è arrivato, ma manca la risposta finale del giocatore.

Questione di ore, questione di giorni, ma Pjaca sembra sempre più vicino a vestire la maglia rossoblù. Il giocatore al momento non trova molto spazio alla Juventus (una sola presenza quest’anno in Coppa Italia), tanto che lo stesso Sarri ha aperto ad un prestito. “Se si aprono spazi per lui io sono contentissimo. Ha avuto una sfortuna unica, ha grandissime potenzialità. A Napoli era un mio obiettivo, mi arrabbiai molto quando firmò con la Juventus. Se si apre uno spazio io sono il primo a essere contento”

Una squadra che gli può di certo dare continuità è il Cagliari, che vuole riprendere la marcia dopo le ultime gare non di certo positive. Il croato ha già rifiutato la proposta della Dinamo Zagabria, ma prima di decidere vuole valutare al meglio le possibilità. Il Cagliari, però, chiude una risposta a breve.