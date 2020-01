Cagliari: Castro sempre più vicino al Genoa

Lucas Castro quasi sicuramente lascerà il Cagliari alla fine della sessione di mercato invernale. Il Genoa spinge per averlo il prima possibile.

La squadra genovese sta trattando con la società di Giulini per portare Castro in Liguria a titolo definitivo. La trattativa sembra andare spedita, ma ancora bisogna comprendere quale cifra il Genoa voglia dare ai sardi per il cartellino del centrocampista.

Un’operazione che sta avanzando, perché i rapporti tra Castro ed il club sardo ormai sono deteriorati. L’argentino, infatti, sarebbe ai ferri corti con Maran (per questo la non convocazione contro il Brescia) e non rientrerebbe più nei piani dei rossoblù.