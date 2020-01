Cagliari: alla Biblioteca dei Sogni la presentazione del libro “Antifascisti, Partigiani, Deportati. Appunti di storie monserratine”

Per l’autore Marco Sini “La presentazione del libro sarà un’occasione per riflettere sulla Giornata della Memoria che la legge istitutiva del 2000 dedica al ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” – per Marco Sini – la memoria dell’orrore nazifascista deve essere preservata per trarre insegnamento per le sfide del presente che ci impegnano a contrastare i rigurgiti neofascisti, il razzismo e la xenofobia, l’omofobia e più in generale la pratica dell’odio a sfondo etnico, religioso e di genere”.

Il Centro di Quartiere La Bottega dei Sogni è un progetto dell’Associazione Efys Onlus finanziato dal Comune di Cagliari – Assessorato alle Politiche Sociali, Legge 285/97 “Diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. Il Centro è uno spazio aggregativo, fruibile e inclusivo di promozione sociale e culturale per minori, le loro famiglie e la comunità cittadina. Offre quotidianamente un servizio educativo e ludico-ricreativo per minori dai 5 ai 17 anni. Inaugurata nel febbraio 2018, la Biblioteca conta più di 2000 volumi per bambini, ragazzi e adulti, disponibili per il prestito e la libera consultazione e organizza attività laboratoriali, eventi di sensibilizzazione e promozione della lettura e percorsi di inclusione sociale.

Marco Sini, monserratino, è coordinatore ANPI Sardegna e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa Museo A. Gramsci di Ghilarza. È stato dirigente sindacale della CGIL sarda e Sindaco di Monserrato dal 2006 al 2011. Ha pubblicato: “Cinque anni al Comune” (Monserrato 2006-2011), Edizioni Grafica del Parteolla (2013); “Pace, Shalom, Salam – Israele Palestina. Diario di viaggi ed altre annotazioni” – Edizioni CUEC (2013); “Antifascisti, Partigiani e Deportati. Appunti di storie monserratine” – Edizioni CUEC (2015); “Quaderni Monserratini – 20 appunti di storia paulesa e monserratina e di paulesi-monserratini)” – Quaderno n. 1- Novembre 2016 – Tipografia Stampalux Monserrato; “Quaderni Monserratini – 25 appunti di storia paulesa e monserratina (e di paulesi e monserratini); Quaderno n. 2 – Dicembre 2016 – Tipografia Stampalux Monserrato; “Giuseppe Zuddas – Sardista, antifascista, internazionalista”, Edizioni CUEC (2017).